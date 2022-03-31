Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание некоторых пригородных поездов Большого кольца Московской железной дороги изменится в апреле-мае в связи с ремонтно-путевыми работами

2022-03-31 10:19
Расписание некоторых пригородных поездов Большого кольца МЖД изменится в апреле-мае в связи с ремонтно-путевыми работами на 1 главном пути участка Икша – Поварово-2. За этот период железнодорожники планируют провести глубокую очистку щебеночного балласта и отремонтировать более 14 км пути.

Технологические «окна» назначены с 4 по 29 апреля и с 4 по 31 мая за исключением выходных и праздничных дней. Путевые работы будут проводиться во время дневных 8-часовых технологических «окон» – с 09:20 до 17:20, что отразится на расписании поездов. В частности, 3 электрички будут курсировать по укороченному маршруту, пригородный поезд № 6802 Поварово-3 – Икша выведут из графика, поезд № 6765 Александров – Поварово-3 будет отправляться в рейс позже привычного расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

