Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

РЖД устанавливают цифровой обмен информацией с Железнодорожной системой Ирана

2025-08-29 15:32
РЖД устанавливают цифровой обмен информацией с Железнодорожной системой Ирана
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во время Международного выставочного мероприятия «PRO//Движение. Экспо» глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров и замглавы министерства дорожного и городского развития Ирана, также являющийся руководителем Иранских железных дорог Джаббарали Закери, подписали соглашение.

Этот документ устанавливает электронный обмен информацией о положении и расположении вагонов и контейнеров на территории каждого из участников.

Совместно с иранскими партнерами специалисты из ОАО «РЖД» разработают нормативно-справочные материалы и классификаторы, необходимые для обслуживания клиентов железнодорожного транспорта.

Данные соглашения стали еще одним значимым этапом в улучшении технических характеристик международного транспортного маршрута «Север – Юг».

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru