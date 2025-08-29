РЖД устанавливают цифровой обмен информацией с Железнодорожной системой Ирана

15:32

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во время Международного выставочного мероприятия «PRO//Движение. Экспо» глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров и замглавы министерства дорожного и городского развития Ирана, также являющийся руководителем Иранских железных дорог Джаббарали Закери, подписали соглашение.

Этот документ устанавливает электронный обмен информацией о положении и расположении вагонов и контейнеров на территории каждого из участников.

Совместно с иранскими партнерами специалисты из ОАО «РЖД» разработают нормативно-справочные материалы и классификаторы, необходимые для обслуживания клиентов железнодорожного транспорта.

Данные соглашения стали еще одним значимым этапом в улучшении технических характеристик международного транспортного маршрута «Север – Юг».