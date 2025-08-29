Временные изменения в графике движения пригородных экспрессов "Калина красная" и "Восток" будут внесены в Алтайском крае.

Временные изменения в расписании быстрых пригородных поездов «Калина красная» и «Восток», которые обслуживают Алтайский край, будут действовать с 1 сентября по 17 ноября 2025 года из-за запланированного ремонта путей. Изменение во времени может составить от 10 минут до 4 часов 25 минут.
2, 10, 18, 26 сентября, 4, 12, 20, 28 октября, 5, 13 ноября быстрый пригородный поезд № 7010 «Калина красная» на маршруте Барнаул – Бийск будет следовать по измененному маршруту до станции Зональный. Отправление из Барнаула в 08:55, прибытие на станцию Зональный в 11:21. Поезд не будет работать на участке Зональный – Бийск в указанные даты.
В обратном направлении будет работать поезд № 7011 «Восток» на маршруте Бийск – Барнаул. Отправление со станции Зональный в 12:10 (на 4 часа 21 минуту позже), прибытие в Барнаул в 14:42 (на 4 часа 21 минуту позже). Поезд не будет работать на участке Бийск – Зональный в указанные даты.
2, 10, 18, 26 сентября, 4, 12, 20, 28 октября, 5, 13 ноября быстрый пригородный поезд № 7009 «Калина красная» на маршруте Бийск – Барнаул будет отправляться из Бийска в 17:19 (на 10 минут раньше). Прибытие в Барнаул в 20:26 (согласно текущему расписанию).
6, 14, 22, 30 сентября, 8, 16, 24 октября, 1, 9, 17 ноября быстрый пригородный поезд № 7011 «Восток» на маршруте Бийск – Барнаул будет отправляться из Бийска в 08:43 (на 1 час 20 минут позже). Прибытие в Барнаул в 11:49 (на 1 час 32 минуты позже).
Быстрый пригородный поезд № 7010 «Калина красная» будет отправляться из Барнаула в 08:55 (согласно текущему расписанию) до станции Гордеево. Отправление со станции Гордеево в 10:29 (на 12 минут позже), прибытие в Бийск в 12:10 (на 24 минуты позже).
В остальные дни быстрые пригородные поезда № 7011 «Восток» и № 7010 «Калина красная» будут работать согласно обычному расписанию:
Данные о расписании движения пригородных поездов доступны на веб-сайте АО «Алтай-Пригород», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах или по телефону: (385-2) 29-21-68, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.