Концерн «РЖД» сформировал отчет о работе за первое полугодие 2025 года, следуя международным нормам финансовой отчетности.

15:10

Итоги деятельности холдинга «РЖД» включают в себя показатели ОАО «РЖД» и 87 его филиалов.

Общие доходы холдинга «РЖД» за первое полугодие 2025 года достигли 1 774,0 млрд рублей, что на 11% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, включая:

доходы от грузоперевозок и предоставления доступа к инфраструктуре составили 1298,4 млрд рублей, что на 8,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года;

доходы от пассажирских перевозок достигли 209,5 млрд рублей, что на 13,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года при высоком спросе на железнодорожные пассажирские перевозки.

Операционные затраты холдинга «РЖД» за первое полугодие 2025 года составили 1509,2 млрд рублей.

Несмотря на значительное воздействие внешних факторов, вызванных снижением инвестиционной активности и замедлением экономического роста в целом, конъюнктурой российских и мировых товарных рынков, снижением объемов грузов для перевозки, постоянные усилия холдинга «РЖД» по сокращению затрат и повышению эффективности позволили увеличить операционную прибыль до 264,8 млрд рублей, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Показатель EBITDA холдинга «РЖД» за первое полугодие 2025 года составил 514 млрд рублей. Чистая прибыль за отчетный период составила 4,4 млрд рублей.

В первом полугодии 2025 года продолжалось осуществление проектов, направленных на обновление локомотивного парка и восстановление объектов инфраструктуры для обеспечения безопасности железнодорожных перевозок.