Концерн «РЖД» сформировал отчет о работе за первое полугодие 2025 года, следуя международным нормам финансовой отчетности.

Итоги деятельности холдинга «РЖД» включают в себя показатели ОАО «РЖД» и 87 его филиалов.
Общие доходы холдинга «РЖД» за первое полугодие 2025 года достигли 1 774,0 млрд рублей, что на 11% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, включая:
Операционные затраты холдинга «РЖД» за первое полугодие 2025 года составили 1509,2 млрд рублей.
Несмотря на значительное воздействие внешних факторов, вызванных снижением инвестиционной активности и замедлением экономического роста в целом, конъюнктурой российских и мировых товарных рынков, снижением объемов грузов для перевозки, постоянные усилия холдинга «РЖД» по сокращению затрат и повышению эффективности позволили увеличить операционную прибыль до 264,8 млрд рублей, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Показатель EBITDA холдинга «РЖД» за первое полугодие 2025 года составил 514 млрд рублей. Чистая прибыль за отчетный период составила 4,4 млрд рублей.
В первом полугодии 2025 года продолжалось осуществление проектов, направленных на обновление локомотивного парка и восстановление объектов инфраструктуры для обеспечения безопасности железнодорожных перевозок.