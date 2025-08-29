Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Начиная с первого сентября, учащиеся и студенты из Кемеровской области смогут воспользоваться 50% скидкой на поездки в электричках.

2025-08-29 14:55
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С первого сентября 2025 года до 31 мая 2026 года учащиеся и студенты из Кемеровской области смогут воспользоваться 50% скидкой на проезд в пригородных поездах, которые следуют по маршрутам внутри региона, включая абонементные билеты.

Так, стоимость проезда по маршруту Кемерово – Притомье – Барзас для учащихся и студентов составит 16,5 рублей в пределах города Кемерово и 37,5 рублей – от станций Барзас, Берёзовский и Забойщик до всех остановок по маршруту. В Новокузнецке билет на пригородный поезд № 7107/7108 Новокузнецк – Новокузнецк-Северный обойдется учащимся в 14,5 рублей.

Для получения скидки необходимо предоставить документы, подтверждающие льготный статус: школьникам – справку об обучении со штампом, студентам – студенческий билет или билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на учебный год.

Льготные проездные документы можно оформить через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», чат-бот АО «Кузбасс-пригород» в Telegram, а также в пригородных кассах.

Дополнительную информацию о льготных условиях проезда и расписании движения пригородных поездов можно узнать по телефону 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный), на сайте пригородной компании, а также в пригородных железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

