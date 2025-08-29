Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Начиная с первого сентября, учащиеся и студенты из Новосибирской области смогут воспользоваться 50% скидкой на поездки на электричках.

2025-08-29 14:48
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Начиная с первого сентября, учащиеся и студенты имеют возможность приобретать билеты на пригородные поезда, следующие по Новосибирской области, со скидкой в 50%. Сезонное снижение цен будет актуально для школьников до 15 июня 2026 года, а для студентов - до 30 июня того же года.

Для получения проездных билетов со скидкой в кассе необходимо предоставить документы, подтверждающие льготный статус: для школьников - справку об обучении со штампом, для студентов - студенческий билет или билет учащегося очного обучения с отметкой о продлении на учебный год. Во время поездки также следует иметь при себе документ, подтверждающий льготу.

В дополнение, с 1 сентября 2025 года по 15 июня 2026 года ученикам из сельских районов предоставляется бесплатный проезд на электричке до школы и обратно на основании персонального ученического билета с фотографией, выданного по спискам школы. Право на бесплатный проезд в течение всего года предоставляется сиротам и детям, оставшимся без родительского попечения, обучающимся в областных, муниципальных и частных учебных заведениях.

Льготные билеты можно получить через телеграм-бота «Экспресс-пригород», мобильное приложение «РЖД Пассажирам», в терминалах самообслуживания, а также в пригородных кассах.

В 2024 году пригородные поезда Новосибирской области перевезли 2,9 млн учащихся, что составило 11% от общего числа пассажиров. За первые 7 месяцев 2025 года на электричках проехали 1,7 млн школьников и студентов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

