До 1 октября в Кемерове на детскую железную дорогу принимаются новые учащиеся.

Срок приема заявок на обучение в Детской железной дороге в Кемерове продлен до 1 октября 2025 года. Ученики 5–11 классов могут принять участие в дополнительных профессионально-ориентированных курсах. В ходе обучения они познакомятся с основными специальностями в железнодорожной сфере: машинистом тепловоза, дежурным на железнодорожной станции, проводником пассажирского вагона, электромонтером системы сигнализации, централизации и блокировки, монтером пути. Также ученики могут посещать кружки по 3D-моделированию и робототехнике.

Обучение включает теоретическую и практическую части. Теоретический этап длится с 1 октября по 31 мая, во время которого ученики изучают теорию в специально оборудованных классах. С 1 июня по 31 августа проходит практическая часть, где ученики применяют полученные знания на практике.

Обучение проводится бесплатно. Заявки принимаются до 1 октября на веб-сайте Детской железной дороги или лично в Центре подготовки юных железнодорожников в Кемерове по адресу: Притомский проспект, дом 1.

Для получения дополнительной информации о процессе обучения и подаче документов можно обратиться по телефонам: (3842) 32-40-51, (3842) 32-40-52, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.