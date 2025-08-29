Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

ПАО "Российские железные дороги" и город на Неве заключили договор о сотрудничестве до 2030 года.

2025-08-29 13:34
ПАО
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ходе Международного железнодорожного выставочного мероприятия 1520 «PRO//Движение. Экспо» глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров и глава Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали договор о совместной работе и взаимодействии в сфере железнодорожного транспорта до 2030 года.

Договор определяет основные направления обновления и развития железнодорожной инфраструктуры города в интересах его жителей и гостей, а также для обслуживания предприятий.

В области пассажирских перевозок договор предусматривает разработку комплекса мер для улучшения качества обслуживания пассажиров в пригородном транспорте.

ОАО «РЖД» является одним из ведущих налогоплательщиков в бюджет Санкт-Петербурга: за 7 месяцев 2025 года сумма налоговых платежей в региональный и местные бюджеты составила 2,9 млрд рублей.

Продуктивное сотрудничество ОАО «РЖД» и городской администрации способствует развитию транспортной системы мегаполиса. Так, в Санкт-Петербургской агломерации успешно работают 5 тактовых железнодорожных маршрутов, которыми за 7 месяцев перевезено около 22,5 млн пассажиров. В 2025 году было приобретено 5 электропоездов «Финист», идет обновление тягового подвижного состава.

