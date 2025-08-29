С начала года до июля 2025 года, около 21,5 тыс. людей воспользовались услугами бизнес-залов на станциях Горьковской железной дороги.

13:09

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июль 2025 года бизнес-зоны на вокзалах Нижнего Новгорода и Казани приняли 21417 посетителей.

В Нижнем Новгороде бизнес-зоной вокзала воспользовались 15360 пассажиров за семь месяцев, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Более 6 тысяч человек воспользовались услугами нового формата бизнес-зоны на вокзале Казань-1 за семь месяцев текущего года. Эта зона, открытая на первом этаже комплекса в октябре 2024 года, сочетает в себе функциональность и эстетику современного дизайна. В зоне отдыха с комфортной мебелью каждый гость может посмотреть кино или загрузить любимый сериал для пути благодаря быстрому Wi-Fi.

Концепция бизнес-зон предполагает разделение помещений на несколько функциональных и интерактивных зон, идеально подходящих для работы, отдыха и развлечения детей.

Особое внимание уделяется питанию посетителей по системе «шведского стола». Гостям предлагаются холодные закуски, салаты и горячие блюда, чай, кофе и прохладительные напитки. Отметим, что в бизнес-зоне можно без проблем зарядить мобильные устройства, воспользоваться бесплатным и быстрым Wi-Fi, а также посетить душевую комнату.

При желании посетители могут приобрести сувениры и алкогольные напитки премиум-класса.

Гостями бизнес-зоны без дополнительной оплаты (не более 3 часов) могут стать:

Путешественники бизнес-класса вагонов поездов "Ласточка" (сервисный класс: 1С, 1Р)*;

Путешественники вагонов "Сидячий (бизнес)" поездов "Ласточка" (сервисный класс 1Р)**;

Путешественники вагонов с купе класса "Люкс" поездов, сформированных АО "ФПК", классы обслуживания 1А, 1И, 1М**;

Путешественники вагонов "СВ" поездов, сформированных АО "ФПК", классы обслуживания 1Э, 1Т, 1Б, 1Ф, 1Х**;

Обладатели сертификата Golden Key, владельцы туристической карты лояльности Mileonair, участники туристической программы Every Lounge (при предъявлении карты соответствующей туристической программы и действующего билета на поезд дальнего следования).*

Детальная информация опубликована на веб-сайте ОАО "РЖД" (вкладка "Вокзалы", в разделе "Бизнес-зал"), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.