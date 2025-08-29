С начала года до июля 2025 года, около 21,5 тыс. людей воспользовались услугами бизнес-залов на станциях Горьковской железной дороги.

С января по июль 2025 года бизнес-зоны на вокзалах Нижнего Новгорода и Казани приняли 21417 посетителей.
В Нижнем Новгороде бизнес-зоной вокзала воспользовались 15360 пассажиров за семь месяцев, что на 20% больше, чем в прошлом году.
Более 6 тысяч человек воспользовались услугами нового формата бизнес-зоны на вокзале Казань-1 за семь месяцев текущего года. Эта зона, открытая на первом этаже комплекса в октябре 2024 года, сочетает в себе функциональность и эстетику современного дизайна. В зоне отдыха с комфортной мебелью каждый гость может посмотреть кино или загрузить любимый сериал для пути благодаря быстрому Wi-Fi.
Концепция бизнес-зон предполагает разделение помещений на несколько функциональных и интерактивных зон, идеально подходящих для работы, отдыха и развлечения детей.
Особое внимание уделяется питанию посетителей по системе «шведского стола». Гостям предлагаются холодные закуски, салаты и горячие блюда, чай, кофе и прохладительные напитки. Отметим, что в бизнес-зоне можно без проблем зарядить мобильные устройства, воспользоваться бесплатным и быстрым Wi-Fi, а также посетить душевую комнату.
При желании посетители могут приобрести сувениры и алкогольные напитки премиум-класса.
Гостями бизнес-зоны без дополнительной оплаты (не более 3 часов) могут стать:
Детальная информация опубликована на веб-сайте ОАО "РЖД" (вкладка "Вокзалы", в разделе "Бизнес-зал"), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.