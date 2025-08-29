В течение семи месяцев 2025 года, на станциях Горьковской железнодорожной линии, было получено около 2,4 тысячи заявок через видео-терминалы.

12:53

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с января по июль 2025 года, около 2,4 тысячи звонков было сделано через информационные и справочные системы (видеотерминалы) на вокзалах Горьковской железной дороги.

На данный момент, все 25 вокзалов основного маршрута оснащены видеотерминалами, работающими круглосуточно. За последние 7 месяцев, наибольшей популярностью эти системы пользовались на вокзалах в Нижнем Новгороде, Владимире, Чебоксарах, Ижевске и Кирове.

Во время использования этих устройств, пассажиры часто обращались к операторам за информацией о расписании поездов, наличии и стоимости билетов, условиях их возврата и переоформления, сроках предварительной продажи проездных документов, действующих скидках и акциях, а также уточняли время прибытия или отправления конкретного поезда.

С помощью функции "Видеосправка", каждый пассажир имеет возможность общаться с оператором контактного центра в режиме видеосвязи 24/7. Специалисты центра готовы ответить на любые вопросы на русском и английском языках. Кроме того, пассажиры могут получить общую информацию о вокзале, ознакомиться с каталогом услуг и навигацией по вокзалу, его доступностью для людей с ограниченными возможностями, благодаря видеоматериалам, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.