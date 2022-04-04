Холдинг «ЖД» запускает проект «Ужин в поезде» в праздничные дни мая в Карелии

Холдинг «ЖД» запускает проект «Ужин в поезде» в праздничные дни мая в Карелии

13:28

В рамках развития железнодорожного туризма в России холдинг «ЖД» запускает проект «Ужин в поезде».

2 и 7 мая 2022 года в вагоне-ресторане ретропоезда «Рускеальский экспресс», стилизованном под эпоху XIX века, пассажиры смогут поужинать под аккомпанемент классической музыки.

Поезд № 941 Сортавала – Горный парк «Рускеала» – Сортавала отправится в 18:30 и вернется обратно в 22:55. Во время стоянки поезда в Рускеале у пассажиров будет возможность увидеть разворот паровоза на поворотном круге.

Приобрести билет и сделать предзаказ из меню вагона-ресторана можно на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Путешествуй с ЖД», а также во всех железнодорожных кассах дальнего следования, на официальном сайте «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Для этого необходимо задать на странице поиска маршрут Сортавала – Сортавала-Туристическая.

Покупая билет на ретропоезд, пассажиру будет автоматически забронирован стол, соответствующий по номеру приобретаемому купе в первом и втором вагонах поезда. Количество мест ограничено. Подробнее о проекте «Ужин в поезде».