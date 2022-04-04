Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Холдинг «ЖД» запускает проект «Ужин в поезде» в праздничные дни мая в Карелии

2022-04-04 13:28
Холдинг «ЖД» запускает проект «Ужин в поезде» в праздничные дни мая в Карелии
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках развития железнодорожного туризма в России холдинг «ЖД» запускает проект «Ужин в поезде».

2 и 7 мая 2022 года в вагоне-ресторане ретропоезда «Рускеальский экспресс», стилизованном под эпоху XIX века, пассажиры смогут поужинать под аккомпанемент классической музыки.

Поезд № 941 Сортавала – Горный парк «Рускеала» – Сортавала отправится в 18:30 и вернется обратно в 22:55. Во время стоянки поезда в Рускеале у пассажиров будет возможность увидеть разворот паровоза на поворотном круге.

Приобрести билет и сделать предзаказ из меню вагона-ресторана можно на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Путешествуй с ЖД», а также во всех железнодорожных кассах дальнего следования, на официальном сайте «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Для этого необходимо задать на странице поиска маршрут Сортавала – Сортавала-Туристическая.

Покупая билет на ретропоезд, пассажиру будет автоматически забронирован стол, соответствующий по номеру приобретаемому купе в первом и втором вагонах поезда. Количество мест ограничено. Подробнее о проекте «Ужин в поезде».

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru