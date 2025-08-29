Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Санкт-Петербургский государственный университет связи будет обучать специалистов для Управления железнодорожных станций Российских железных дорог.

2025-08-29 11:54
В рамках Международного железнодорожного салона «PRO//Движение. Экспо» было заключено соглашение о взаимодействии и совместной работе между Управлением железнодорожных станций ОАО «РЖД» и ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I». Договор предусмотрен на период с 2025 по 2030 годы и ориентирован на усиление кадровых ресурсов отрасли, поддержку молодых специалистов и осуществление совместных научно-образовательных проектов.

Соглашение подписали руководитель Управления железнодорожных станций Роман Цуканов и ректор ПГУПС Олег Валинский. В рамках сотрудничества стороны согласились о сотрудничестве в обучении специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, отвечающих актуальным требованиям профессиональных стандартов и регламентирующих документов ОАО «РЖД». Особое внимание планируется уделить практической подготовке студентов, профориентации, наставничеству, поддержке молодежных объединений и развитию студенческих трудовых отрядов.

Сотрудничество также включает организацию программ повышения квалификации для сотрудников станций, проведение взаимных консультаций, научных исследований и тематических семинаров. Важным аспектом будет работа в области сохранения железнодорожного наследия, обмен научной, технической и юридической информацией, а также подготовка совместных материалов: сборников нормативных правовых актов, научных статей, мультимедийных проектов и новых методов информатизации транспортных процессов.

Одним из основных пунктов соглашения является организация учебной и производственной практики студентов ПГУПС на базе Управления железнодорожных станций и ее объектов. Практика будет проводиться ежегодно на протяжении всего срока действия соглашения. Документ вступает в силу с момента подписания и будет действовать до 31 декабря 2030 года.

