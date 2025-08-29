Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В сентябре изменится график движения пригородных поездов по Савеловскому направлению Московской железнодорожной сети из-за обновления инфраструктуры.

2025-08-29 10:06
В сентябре изменится график движения пригородных поездов по Савеловскому направлению Московской железнодорожной сети из-за обновления инфраструктуры.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В сентябре изменится график некоторых пригородных поездов Савёловского направления Московской железной дороги из-за проведения капитального ремонта платформы на станции Большая Волга.

Технические перерывы запланированы с 11:40 до 15:40 в течение всего месяца, кроме выходных.

Во время ремонтных работ движение по 2 пути будет приостановлено, что отразится на расписании. В частности, некоторые электрички в дни ремонта будут следовать по сокращенным маршрутам – от или до Лобни. Это касается электропоездов № 6134 Кубинка – Большая Волга, № 6235 Большая Волга – Голицыно, № 6914 Москва – Дубна и № 6259 Дубна – Голицыно. 9, 10 и 12 сентября поезда № 6170 Голицыно – Вербилки и № 6247 Вербилки – Голицыно будут следовать от или до Дмитрова, а 16, 18, 19, 22 и 24 сентября поезда № 6916 Москва – Дмитров и № 201 Дмитров – Звенигород – также от или до Лобни.

Московская железная дорога призывает пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru