В сентябре изменится график движения пригородных поездов по Савеловскому направлению Московской железнодорожной сети из-за обновления инфраструктуры.

10:06

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В сентябре изменится график некоторых пригородных поездов Савёловского направления Московской железной дороги из-за проведения капитального ремонта платформы на станции Большая Волга.

Технические перерывы запланированы с 11:40 до 15:40 в течение всего месяца, кроме выходных.

Во время ремонтных работ движение по 2 пути будет приостановлено, что отразится на расписании. В частности, некоторые электрички в дни ремонта будут следовать по сокращенным маршрутам – от или до Лобни. Это касается электропоездов № 6134 Кубинка – Большая Волга, № 6235 Большая Волга – Голицыно, № 6914 Москва – Дубна и № 6259 Дубна – Голицыно. 9, 10 и 12 сентября поезда № 6170 Голицыно – Вербилки и № 6247 Вербилки – Голицыно будут следовать от или до Дмитрова, а 16, 18, 19, 22 и 24 сентября поезда № 6916 Москва – Дмитров и № 201 Дмитров – Звенигород – также от или до Лобни.

Московская железная дорога призывает пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.