Сотрудники железной дороги Московского направления организовали Общий день предотвращения детских травм.

2025-08-29 10:02
28-го августа, накануне открытия нового учебного года, на Московской железной дороге состоялся Общий день профилактики детских травм. Главными местами проведения мероприятия стали станции Щукинская в Москве и Апрелевка в Московской области.

Сотрудники железной дороги вместе с Управлением на транспорте МВД России по ЦФО, Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного Комитета РФ и местными органами власти города Апрелевки напомнили пассажирам о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. В рамках тематических зон были устроены викторины для учащихся, активные участники которых получали сувениры. Во время мероприятия пассажирам было раздано более 2 тыс. тематических буклетов.

Аналогичные события также прошли на вокзалах Рязани, Голутвина, Тулы, Орла, Курска, Смоленска, Вязьмы, Гагарина, Брянска, а также в Новомосковске на Тульской детской железной дороге, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

