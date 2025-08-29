На Железнодорожной линии Кругобайкальского участка провели уборку дна озера Байкал от сетей, оставленных рыбаками.

09:57

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В районе станции Уланово на Кругобайкальской железнодорожной линии прошла акция по очистке дна Байкала от рыболовных сетей.

Событие было организовано с поддержкой ОАО «РЖД». Участие в нем приняли специалисты Лимнологического института СО РАН и представители Иркутского отделения Всероссийского общества охраны природы.

В процессе акции дайверы извлекли из Байкала 8 старых рыболовных сетей, покрытых илом. По мнению ученых, эти сети были оставлены браконьерами во время незаконного рыболовства. Загрязнение дна рыболовными принадлежностями представляет серьезную опасность для экосистемы озера.

Стоит отметить, что за последний месяц это уже вторая экологическая акция на Байкале, проведенная при поддержке ОАО «РЖД». Неделю назад железнодорожники вместе с общественностью убрали берег озера в районе мыса Шаманский, собрав более 100 мешков отходов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.