Железнодорожная компания Красноярска провела мероприятие под названием «Метод пряника», цель которого - напомнить взрослым и детям о необходимости соблюдения правил безопасности.

В преддверии первого сентября, Красноярская железная дорога организовала в Красноярске мероприятие по профилактике травматизма на железнодорожных объектах под названием «Метод пряника».

Мероприятие прошло на городском остановочном пункте Путепровод, который находится на Транссибирской магистрали. Здесь каждый день останавливаются до 20 электропоездов, и отсюда отправляются в путь более 1 тыс. пассажиров. Здесь же регистрируется большое количество нарушений: многие жители Красноярска переходят железнодорожные пути на красный сигнал светофора или вне перехода.

Сотрудники КрасЖД необычным образом напомнили взрослым пешеходам о необходимости соблюдения правил безопасности и демонстрации правильного поведения детям. Для этого были приглашены артисты, которые стали необычными ведущими акции – в роли скоморохов-коробейников.

Они пришли на переход с подарками – сладкими пряниками в форме железнодорожного знака, указывающего на безопасный путь. Каждому, кто переходил железнодорожные пути правильно, на зеленый сигнал светофора, они дарили пряник и выражали благодарность, а тех, кто пытался нарушить правила, останавливали, напоминали о рисках такого поведения и вручали блокнот с правилами.

Акция «Метод пряника» была проведена в рамках межрегионального образовательного проекта КрасЖД «Уступи дорогу поездам!», направленного на предотвращение травматизма на объектах железнодорожного транспорта. Проект стартует накануне нового учебного года и включает уроки безопасности в школах и учебных заведениях, а также совместные с сотрудниками транспортной полиции профилактические рейды на станциях.

Стоит отметить, что основной причиной аварий на железнодорожных путях все еще является переход через рельсы в неопределенных местах перед приближением поезда. Например, в Красноярске большинство таких инцидентов произошло на расстоянии 30 метров от оборудованных переходов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.