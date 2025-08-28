На Южно-Восточную железнодорожную линию было доставлено 5 свежих локомотивов модели ТЭМ18ДМ.

В контексте инвестиционного плана ОАО «РЖД», Юго-Восточная железная дорога получила 5 маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ, которые теперь находятся в эксплуатационном локомотивном депо Белгород-Курский.

Эти новые тепловозы более дружелюбны к окружающей среде, оснащены энергоэффективным дизельным двигателем и современной системой безопасности, которая позволяет машинисту при необходимости управлять локомотивом без ассистента. Кабина экипажа локомотива оборудована системой климатического контроля.

За последние 3 года в эксплуатационные локомотивные депо ЮВЖД было доставлено 42 новых маневровых тепловоза этой серии: 21 – в депо Белгород-Курский, 14 – в депо Воронеж-Курский и 7 – в депо Кочетовка (Тамбовская область), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.