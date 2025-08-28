Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Южно-Восточную железнодорожную линию было доставлено 5 свежих локомотивов модели ТЭМ18ДМ.

2025-08-28 16:18
На Южно-Восточную железнодорожную линию было доставлено 5 свежих локомотивов модели ТЭМ18ДМ.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В контексте инвестиционного плана ОАО «РЖД», Юго-Восточная железная дорога получила 5 маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ, которые теперь находятся в эксплуатационном локомотивном депо Белгород-Курский.

Эти новые тепловозы более дружелюбны к окружающей среде, оснащены энергоэффективным дизельным двигателем и современной системой безопасности, которая позволяет машинисту при необходимости управлять локомотивом без ассистента. Кабина экипажа локомотива оборудована системой климатического контроля.

За последние 3 года в эксплуатационные локомотивные депо ЮВЖД было доставлено 42 новых маневровых тепловоза этой серии: 21 – в депо Белгород-Курский, 14 – в депо Воронеж-Курский и 7 – в депо Кочетовка (Тамбовская область), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru