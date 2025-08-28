Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Российские железные дороги продолжают поддерживать социальные обязательства перед сотрудниками и пенсионерами железнодорожной сферы.

2025-08-28 15:53
Российские железные дороги продолжают поддерживать социальные обязательства перед сотрудниками и пенсионерами железнодорожной сферы.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ходе работы Международного выставочного салона «PRO//Движение. Экспо» Всероссийское объединение работодателей железнодорожной отрасли и Российский профсоюз работников железных дорог и транспортного строительства подписали соглашение, касающееся организаций железнодорожного транспорта на период 2026–2028 годов.

Подписи под этим документом поставили председатель совета Объединения «Желдортранс» Сергей Саратов и председатель РОСПРОФЖЕЛ Дмитрий Шаханов.

Документ гарантирует базовые условия и оплату труда, социальные привилегии и другие обязательства. В новом соглашении утвержден статус работников, участвующих в специальных военных операциях, с целью дальнейшего регулирования социально-трудовых отношений в коллективных договорах организаций. Также указана возможность дополнительных выплат за наставничество и гарантирована поддержка в создании и работе советов ветеранов.

«Сегодня можно сделать основной вывод, что, несмотря на ограниченные возможности, железнодорожные организации сохранили все гарантии, привилегии и компенсации, предоставляемые работникам и неработающим пенсионерам. Хочу выразить благодарность сторонам социального партнерства за продуктивную работу и за стремление найти разумный баланс в социально-трудовых отношениях, который будет способствовать интересам всей нашей отрасли», – заявил Сергей Саратов.

Отраслевое соглашение в течение срока своего действия будет служить руководством и юридической основой для заключения коллективных договоров организаций железнодорожного транспорта на следующий трехлетний период.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru