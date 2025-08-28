Российские железные дороги продолжают поддерживать социальные обязательства перед сотрудниками и пенсионерами железнодорожной сферы.

В ходе работы Международного выставочного салона «PRO//Движение. Экспо» Всероссийское объединение работодателей железнодорожной отрасли и Российский профсоюз работников железных дорог и транспортного строительства подписали соглашение, касающееся организаций железнодорожного транспорта на период 2026–2028 годов.

Подписи под этим документом поставили председатель совета Объединения «Желдортранс» Сергей Саратов и председатель РОСПРОФЖЕЛ Дмитрий Шаханов.

Документ гарантирует базовые условия и оплату труда, социальные привилегии и другие обязательства. В новом соглашении утвержден статус работников, участвующих в специальных военных операциях, с целью дальнейшего регулирования социально-трудовых отношений в коллективных договорах организаций. Также указана возможность дополнительных выплат за наставничество и гарантирована поддержка в создании и работе советов ветеранов.

«Сегодня можно сделать основной вывод, что, несмотря на ограниченные возможности, железнодорожные организации сохранили все гарантии, привилегии и компенсации, предоставляемые работникам и неработающим пенсионерам. Хочу выразить благодарность сторонам социального партнерства за продуктивную работу и за стремление найти разумный баланс в социально-трудовых отношениях, который будет способствовать интересам всей нашей отрасли», – заявил Сергей Саратов.

Отраслевое соглашение в течение срока своего действия будет служить руководством и юридической основой для заключения коллективных договоров организаций железнодорожного транспорта на следующий трехлетний период.