Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Трасса Свердловска стала участником экологического проекта «Вода России».

2025-08-28 15:37
Трасса Свердловска стала участником экологического проекта «Вода России».
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Свердловской железной дороги приняли участие в общероссийской экологической инициативе "Вода России", целью которой является сохранение чистоты берегов водоемов по всей стране. 20 августа, более 30 работников и волонтеров СвЖД, которые не были заняты в производстве в этот день, вместе со своими семьями участвовали в мероприятии на правом берегу реки Оби в Сургуте.

Железнодорожники очистили территорию размером 46 тыс. кв. м, что эквивалентно 7 футбольным полям, и собрали 140 мешков мусора общим весом 420 кг. Отходы были отсортированы, а вторичное сырье (пластик, алюминий, бумага, стекло), подлежащее переработке, было передано специализированным компаниям.

Волонтеры СвЖД регулярно участвуют в подобных экологических акциях. Ранее, в рамках проекта "Вода России", они помогали очищать пляж на правом берегу Оби возле поселка Финский в ХМАО – Югре. В Пермском крае были убраны участок берега реки Чусовой и берег Кротовского озера (памятник природы регионального значения) в Кунгуре.

ОАО "РЖД" всегда поддерживает экологические проекты, позволяя своим сотрудникам активно заботиться об окружающей среде. Участие в таких акциях способствует формированию ответственного отношения к природе и окружающему миру, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru