Трасса Свердловска стала участником экологического проекта «Вода России».

15:37

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Свердловской железной дороги приняли участие в общероссийской экологической инициативе "Вода России", целью которой является сохранение чистоты берегов водоемов по всей стране. 20 августа, более 30 работников и волонтеров СвЖД, которые не были заняты в производстве в этот день, вместе со своими семьями участвовали в мероприятии на правом берегу реки Оби в Сургуте.

Железнодорожники очистили территорию размером 46 тыс. кв. м, что эквивалентно 7 футбольным полям, и собрали 140 мешков мусора общим весом 420 кг. Отходы были отсортированы, а вторичное сырье (пластик, алюминий, бумага, стекло), подлежащее переработке, было передано специализированным компаниям.

Волонтеры СвЖД регулярно участвуют в подобных экологических акциях. Ранее, в рамках проекта "Вода России", они помогали очищать пляж на правом берегу Оби возле поселка Финский в ХМАО – Югре. В Пермском крае были убраны участок берега реки Чусовой и берег Кротовского озера (памятник природы регионального значения) в Кунгуре.

ОАО "РЖД" всегда поддерживает экологические проекты, позволяя своим сотрудникам активно заботиться об окружающей среде. Участие в таких акциях способствует формированию ответственного отношения к природе и окружающему миру, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.