Российские железные дороги и "Лаборатория радиосвязи" заключили договор о взаимодействии.

2025-08-28 13:51
Российские железные дороги и
В рамках Международного железнодорожного салона «PRO//Движение. Экспо», проходившего 28 августа, было подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО «Российские железные дороги» и ООО «Лаборатория радиосвязи». Документ подписали заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД» Валерий Танаев и генеральный директор «Лаборатории радиосвязи» Димитрий Михеев.

Согласно условиям соглашения, ОАО «РЖД» планирует рассмотреть возможность использования технического опыта и разработок «Лаборатории радиосвязи» для улучшения средств связи на железнодорожной инфраструктуре и в подвижном составе.

«Лаборатория радиосвязи», в свою очередь, обязуется разработать предложения по созданию и усовершенствованию перспективных систем радиосвязи для подвижного состава нового поколения, включая высокоскоростные поезда.

