РЖД и СТМ-Сервис пришли к соглашению относительно действий, направленных на повышение уровня качества ремонтных работ локомотивов.

В ходе Международного железнодорожного салона 1520 «PRO//Движение. Экспо», который проходил 28 августа в Санкт-Петербурге, было подписано соглашение, цель которого - улучшение контроля качества и безопасности эксплуатации тягового подвижного состава.

Документ подписали заместители главного инженера ОАО «РЖД» Валерий Танаев и генеральный директор ООО «СТМ-Сервис» Олег Зайцев.

Сотрудничество будет ориентировано на создание единых критериев оценки качества услуг по техническому обслуживанию и ремонту тягового подвижного состава. У ОАО «РЖД» уже имеются подобные договоренности с ООО «ЛокоТех-Сервис» и АО «Желдорреммаш».

В рамках соглашения также планируется обучение и повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников этих компаний по единой образовательной программе и стандартам проверки знаний.

Такой подход к взаимодействию с предприятиями по ремонту локомотивов поможет уменьшить операционные риски и увеличить общую эффективность работы железнодорожного транспорта.