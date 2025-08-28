Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

РЖД и СТМ-Сервис пришли к соглашению относительно действий, направленных на повышение уровня качества ремонтных работ локомотивов.

2025-08-28 13:49
РЖД и СТМ-Сервис пришли к соглашению относительно действий, направленных на повышение уровня качества ремонтных работ локомотивов.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ходе Международного железнодорожного салона 1520 «PRO//Движение. Экспо», который проходил 28 августа в Санкт-Петербурге, было подписано соглашение, цель которого - улучшение контроля качества и безопасности эксплуатации тягового подвижного состава.

Документ подписали заместители главного инженера ОАО «РЖД» Валерий Танаев и генеральный директор ООО «СТМ-Сервис» Олег Зайцев.

Сотрудничество будет ориентировано на создание единых критериев оценки качества услуг по техническому обслуживанию и ремонту тягового подвижного состава. У ОАО «РЖД» уже имеются подобные договоренности с ООО «ЛокоТех-Сервис» и АО «Желдорреммаш».

В рамках соглашения также планируется обучение и повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников этих компаний по единой образовательной программе и стандартам проверки знаний.

Такой подход к взаимодействию с предприятиями по ремонту локомотивов поможет уменьшить операционные риски и увеличить общую эффективность работы железнодорожного транспорта.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru