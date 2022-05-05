Более 1,6 млн пассажиров выбрали поезда для путешествий в первые дни майских праздников

10:21

Свыше 1,6 млн пассажиров воспользовались поездами дальнего следования холдинга «ЖД» с 29 апреля по 3 мая 2022 года. Это более чем на 10% превышает показатели аналогичного периода 2021 года.

Перевозку пассажиров обеспечили более 2 тыс. поездов, в том числе дополнительные, которые были специально назначены для обеспечения спроса на поездки в период праздничных дней. Объем продаж железнодорожных билетов на майские праздники на курорты юга России уже увеличился на 40% по сравнению с прошлым годом.

Пиковыми датами выезда, как и прогнозировалось, стали 29 и 30 апреля. В эти дни поездами дальнего следования воспользовались свыше 700 тыс. человек.

Особой популярностью у пассажиров пользовались поездки из Москвы в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Брянск, Воронеж, Казань и Белгород, а также из Санкт-Петербурга в Белгород. Среди южных направлений самыми востребованными стали Москва – Адлер, Санкт-Петербург – Адлер, Москва – Новороссийск, Москва – Анапа, Москва – Кисловодск, Санкт-Петербург – Адлер, Саратов – Адлер, Краснодар – Имеретинский курорт.

Также более 1,5 тыс. пассажиров совершили поездки в туристических поездах холдинга «ЖД». Напомним, что 30 апреля из Москвы стартовали сразу 5 туристических составов по городам Северного Кавказа («Жемчужина Кавказа»), Поволжья («Сказы Поволжья»), Карелии («В Карелию»), Псковской, Новгородской, Ярославской областей («Серебряный маршрут»), а также Белгородской и Тульской областей («День Победы»). Возможность отправиться в путешествие на туристическом поезде представилась также жителям Оренбурга и городов Приволжья в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье», жителям и гостям Краснодарского Края – на поезде «Сочи» в Абхазию и т. д.

Напомним, что за весь период майских праздников в регулярных и дополнительных поездах АО «ФПК» ожидается перевезти более 3,5 млн пассажиров. Для обеспечения спроса пассажиров на поездки назначены свыше 500 дополнительных поездов.