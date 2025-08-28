С января по июль 2025 года на станциях Горьковского направления было собрано около 8 тонн отработанной упаковки.

С января по июль 2025 года, посетители станций Горьковской железнодорожной сети отправили на переработку примерно 200 тысяч пластиковых бутылок и 41 тысячу алюминиевых банок с общим весом около 8 тонн, используя специализированные устройства для сбора вторсырья - фандоматы.

Наибольшее количество вторичного материала было собрано на станциях Нижний Новгород, Владимир, Чебоксары, Казань, Киров и Ижевск.

В фандоматах отходы хранятся до тех пор, пока устройства не заполнятся. После этого специализированные компании занимаются их сортировкой, очисткой и измельчением, после чего материалы повторно используются для создания новых продуктов: бутылок, одежды, обуви, мебели и т.д.

За каждую сданную единицу тары пользователи получают бонусные баллы. Впоследствии их можно обменять на скидки у партнерских компаний: крупных торговых сетей, магазинов электроники, бытовой химии, косметики, книг, предприятий общественного питания, сервисных компаний, онлайн-кинотеатров и т.д. Для начисления бонусов необходимо ввести номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform, при сдаче тары.

Всего на станциях Горьковской железнодорожной сети установлено 28 фандоматов. Они находятся в Нижнем Новгороде, Казани, Ижевске, Кирове, Владимире, Агрызе, Арзамасе, Дзержинске, Йошкар-Оле, Зеленодольске, Коврове, Чебоксарах, Муроме и Янауле, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.