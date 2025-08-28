Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Примерно 85% локомотивов нового поколения должны быть в эксплуатации на железнодорожной сети к 2035 году.

2025-08-28 11:43
Сергей Кобзев, первый заместитель главы РЖД, сообщил об этом во время открытия панельной дискуссии «Будущее тяжелого машиностроения в России. Локомотивный комплекс: вчера, сегодня, завтра» на выставке «PRO//Движение. Экспо».

Компания проводит плановое обновление локомотивного комплекса в соответствии со стратегией, разработанной до 2035 года.

При этом учитывается будущая эксплуатационная модель новых машин, которая определяет региональные и климатические условия их использования.

«Производители локомотивов решают критически важные задачи, связанные не только с созданием нового подвижного состава, но и с заменой импорта, причем, в очень короткие сроки», – отметил Сергей Кобзев.

