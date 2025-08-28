В течение оставшегося времени текущего года, пассажиры получат возможность оценить инновации, представленные на экспозиции «PRO//Движение. Экспо»

Заместитель главы РЖД Иван Колесников объявил об этом на брифинге во время Международного железнодорожного салона.
Согласно его заявлению, РЖД приобретают наибольшее количество нового подвижного состава, предложенного российскими производителями машин.
В текущем году планируется купить 392 новых пассажирских вагона для дальних поездок и 101 вагон после капитального ремонта будет введен в эксплуатацию. Для пригородного транспорта будут приобретены 212 вагонов разных серий и моделей. Это включает в себя и совершенно новые модели подвижного состава, которые ранее не использовались на РЖД и которые были представлены 28 августа на Международном железнодорожном салоне «PRO//Движение. Экспо», - отметил Иван Колесников.
Речь идет о следующих основных экспонатах выставки:
«До конца года пассажиры дальнего следования смогут не только увидеть новые модели на российских железных дорогах, но и оценить их. Так, вагоны размера Т начнут ходить по маршруту Москва – Санкт-Петербург, «Буревестник» в новом облике снова выйдет на линию Москва – Нижний Новгород, а модернизированный СВ появится в составах поездов дальнего следования на маршрутах между Москвой и Ростовом-на-Дону, Грозным, Анапой и другими городами», - заявил Иван Колесников.
Что касается запуска в эксплуатацию первого в России пригородного поезда с технологией push-pull, заместитель главы РЖД сообщил, что он начнет работу с пассажирами на маршрутах Северо-Запада в следующем году, когда будет завершена сертификация и первый состав будет передан перевозчику – АО «Северо-Западная ППК».