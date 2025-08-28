Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На железнодорожной станции Екатеринбург функционирует новейшая система контроля и корректировки температуры воздуха.

2025-08-28 10:54
На железнодорожной станции Екатеринбург функционирует новейшая система контроля и корректировки температуры воздуха.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На станции Екатеринбург, которая является самой большой на Свердловской железной дороге, внедрена новейшая система контроля и регулировки температуры воздуха. В предстоящем отопительном периоде она будет поддерживать комфортные условия в помещениях, учитывая их функциональное назначение и погодные условия на улице. Например, в залах ожидания и комнатах для длительного отдыха зимой необходимо поддерживать различные температурные режимы, в зависимости от того, как одет посетитель.

Алгоритм системы настроен таким образом, чтобы предотвратить ненужное потребление энергии на отопление помещений. Специализированные датчики автоматически измеряют температуру внутри здания, сравнивают ее с установленными стандартами и передают данные сетевому диспетчеру, который дистанционно регулирует подачу тепла.

В результате установки этой системы к концу 2025 года ожидается сэкономить 957 Гкал тепла, что равносильно энергии, получаемой при сжигании 477 тонн угля.

В общем по всей стране подобные меры по экономии тепла и снижению воздействия на окружающую среду применены на 7 объектах Дирекции железнодорожных станций, включая Петрозаводск и Белорусский вокзал в Москве, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru