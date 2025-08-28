На железнодорожной станции Екатеринбург функционирует новейшая система контроля и корректировки температуры воздуха.

На станции Екатеринбург, которая является самой большой на Свердловской железной дороге, внедрена новейшая система контроля и регулировки температуры воздуха. В предстоящем отопительном периоде она будет поддерживать комфортные условия в помещениях, учитывая их функциональное назначение и погодные условия на улице. Например, в залах ожидания и комнатах для длительного отдыха зимой необходимо поддерживать различные температурные режимы, в зависимости от того, как одет посетитель.

Алгоритм системы настроен таким образом, чтобы предотвратить ненужное потребление энергии на отопление помещений. Специализированные датчики автоматически измеряют температуру внутри здания, сравнивают ее с установленными стандартами и передают данные сетевому диспетчеру, который дистанционно регулирует подачу тепла.

В результате установки этой системы к концу 2025 года ожидается сэкономить 957 Гкал тепла, что равносильно энергии, получаемой при сжигании 477 тонн угля.

В общем по всей стране подобные меры по экономии тепла и снижению воздействия на окружающую среду применены на 7 объектах Дирекции железнодорожных станций, включая Петрозаводск и Белорусский вокзал в Москве, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.