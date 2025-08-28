Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году ОАО «РЖД» выделило свыше 25 млн рублей на модернизацию школ и детских садов вдоль Забайкальской железной дороги.

2025-08-28 09:08
Компания «РЖД» выделила более 25 млн рублей на подготовку РЖД лицеев и детских садов Забайкальской железной дороги к началу нового учебного года. Данные средства были использованы для ремонта зданий и помещений. Все учебные заведения магистрали полностью готовы к началу учебного процесса.

В течение летних месяцев в рамках капитального ремонта РЖД лицея № 17 в поселке Ерофей Павлович Амурской области были обновлены санузлы, медицинский кабинет, три учебных кабинета на втором этаже, коридор второго этажа и лестничные клетки. В общем, программа ремонта для этого учреждения рассчитана на три года.

В других лицеях и детских садах были выполнены запланированные работы по текущему ремонту внутренних помещений, фасадов зданий, игровых и спортивных площадок, а также проведено благоустройство территорий. Кроме того, был пополнен фонд учебников и методических пособий, приобретен дополнительный лабораторный и спортивный инвентарь.

С целью обеспечения пожарной безопасности, надзорные органы провели проверку работы гидрантов, огнетушителей и сигнализации, заземления электрооборудования, качества огнезащитной обработки конструкций кровель.

Стоит отметить, что образовательные учреждения Забайкальской железной дороги в этом году примут 680 учеников и 395 детей дошкольного возраста. 81% из них - дети работников железной дороги, остальные - из семей, не связанных с подразделениями ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

