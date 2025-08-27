С началом осени, начиная с первого сентября, происходят сезонные корректировки в графике движения электричек по курортным маршрутам Калининградской железной дороги.

Согласно указанию правительства Калининградской области, начиная с 1 сентября 2025 года, на курортных маршрутах будет работать 107 пригородных электропоездов.

В частности, по маршруту в Зеленоградск:

поезда из Калининграда в Зеленоградск будут отправляться каждый день с Южного вокзала в 06:37, 08:00, 09:05, 10:15, 11:12, 11:36, 12:16, 13:37, 14:17, 14:42, 15:40, 16:18, 17:15, 17:55, 18:49, 19:55. В выходные дни поезда на Зеленоградском маршруте будут продолжать отправляться с Южного вокзала в 09:38, 10:40, 12:41, 13:13, 15:14, 16:43, 18:14 и 21:00;

поезда из Зеленоградска в Калининград будут отправляться каждый день в 07:45 (до Южного вокзала), 09:07 (до Северного вокзала), 09:50, 11:15, 12:12, 13:16, 13:48, 14:32, 15:17, 15:51, 16:33, 17:18, 18:09, 18:56, 20:03, 21:03 (до Южного вокзала). Кроме того, поезда до Южного вокзала будут продолжать курсировать: по рабочим дням - в 06:42, 08:15, по выходным дням - в 10:30, 11:47, 12:29, 14:13, 16:14, 17:50, 19:43, 21:55.

По маршруту в Светлогорск:

Пригородные поезда из Калининграда в Светлогорск через Переславское будут отправляться каждый день в 06:18, 07:41, 09:00, 10:00 с Южного вокзала; 10:40 (с Северного вокзала), 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:03 с Южного вокзала, 15:43, 16:44, 17:17 с Северного вокзала, 17:40, 18:41, 19:20 с Южного вокзала. В рабочие дни добавлены поезда в 13:30, 16:04 с Южного вокзала, а в выходные - в 12:37 и 14:41 с Северного вокзала, 20:23 с Южного вокзала;

Поезда из Светлогорска в Калининград через Переславское будут отправляться каждый день в 07:39, 08:57, 10:36, 11:37, 12:38, 13:39 до Южного вокзала, 14:16, 15:16 до Северного вокзала, 15:40 до Южного вокзала , 16:18 до Северного вокзала, 16:42, 17:51, 18:54, 19:33, 19:57, 20:36 до Южного вокзала. В рабочие дни добавлены поезда в 06:30 до Южного вокзала, 06:55 и 08:00 до Северного вокзала, 14:40 до Южного вокзала, 17:20 до Северного вокзала; в выходные - в 11:14 и 13:16 (до Северного вокзала), 21:43 (до Южного вокзала).

Поезда будут ежедневно курсировать между Зеленоградском, Пионерским Курортом и Светлогорском. Время отправления из Зеленоградска - в 09:00, 11:29, 13:14 (до Светлогорска-1), 15:34 (до Пионерского Курорта), 18:10 (до Пионерского Курорта), 20:56. В обратном направлении из Светлогорска - в 10:22, 12:24, 14:07 (из Светлогорска-1), в 17:28 и 19:23 – из Пионерского Курорта. В рабочие дни будет курсировать поезд, отправляющийся из Пионерского Курорта в 06:03.

Актуальное расписание движения пригородных поездов можно найти на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в телеграм-боте «Электрички РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.