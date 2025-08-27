Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В течение семи месяцев 2025 года, Сервисные Центры на Юго-Восточной железнодорожной линии дополнительно смогли привлечь свыше 140 тысяч тонн грузов.

2025-08-27 15:52
С начала года до июля 2025 года, Центры продажи услуг ОАО «РЖД» (ЦПУ) на Юго-Восточной железной дороге обработали отправку свыше 640 тыс. тонн грузов с главных станций. За 7 месяцев, 60 клиентов, включая 39 новых, воспользовались услугами ЦПУ. Среди отправленных грузов были зерно, черные металлы, строительные материалы, сахар.

ОАО «РЖД» разработало и активно использует цифровые сервисы для улучшения качества обслуживания клиентов. На данный момент на ЮВЖД 956 пользователей железнодорожного транспорта оформляют перевозочные документы через автоматизированную систему «ЭТРАН» (электронная транспортная накладная), а 964 клиента используют сервис «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД».

Центры продажи услуг ОАО «РЖД» по грузоперевозкам работают на ЮВЖД с 2017 года. Это универсальные офисы, которые объединяют все ресурсы транспортно-логистических подразделений компании и работают по принципу «одного окна».

В настоящее время на Юго-Восточной железной дороге функционируют 1 фронт-офис в Воронеже и 4 бэк-офиса Центров продажи услуг, которые находятся в Лисках (Воронежская область), Ельце (Липецкая область), Мичуринске (Тамбовская область) и Белгороде. Их представители также работают в городах Алексеевка, Старый Оскол (Белгородская область) и Тамбов.

Отметим, что клиенты могут подавать свои заявки через единый колл-центр ОАО «РЖД», личный кабинет клиента и по единой электронной почте Юго-Восточного ЦПУ на сайте Юго-Восточной железной дороги (раздел «Грузовые перевозки»), а также при личном обращении в один из центров продажи услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

