Российские железные дороги и операционные компании пришли к соглашению о повышении эффективности работы вагонных составов.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Подписание соглашения произошло во время Международного железнодорожного выставки «PRO//Движение. Экспо», которая в настоящее время проходит на территории Музея железных дорог России в Санкт-Петербурге.

Со стороны ОАО «РЖД» документы, определяющие взаимные права и обязанности на всех этапах эксплуатации вагона, подписал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» и начальник Центральной дирекции управления движением Михаил Глазков. Подписи под документами со стороны владельцев вагонов поставили президент АО «Евросиб СПб-транспортные системы» Дмитрий Никитин, заместитель генерального директора и директор по перевозкам ООО «Грузовая компания «Новотранс» Виталий Матвеев, генеральный директор ООО «Карго Фер-Транс» Сергей Кулаков, генеральный директор ООО «ПрогрессТрансСервис» Дмитрий Нечаев, первый заместитель генерального директора ООО «Профит Рейл» Алексей Ильюта и заместитель директора АО «СКС» Артем Колосов.

Стороны согласовали условия и порядок эксплуатации грузовых вагонов на инфраструктуре РЖД, включая их допуск на сеть, определение мест их временного размещения, когда вагоны не используются в перевозочном процессе, планирование перевозок, перемещение и отцепку вагонов, а также условия и порядок технологического и информационного взаимодействия.

В документ внесено декадное планирование перевозок как в сторону увеличения объема, так и пересчет порожнего состава, необходимого для обеспечения перевозки, при изменении рыночной конъюнктуры. Это особенно актуально сейчас, когда изменения на рынках и в экономике влияют на предъявление грузовой базы. При декадном планировании есть возможность скорректировать работу вагонных парков для достижения максимальной эффективности.

Информационный обмен между компаниями является одним из ключевых пунктов договора. В частности, владелец вагона информирует о:

планируемых временных рамках, типах и масштабах транспортировки грузов в собственных вагонах;

главных маршрутах грузоперевозок;

локациях временного размещения вагонов.

Свою часть информации предоставляет ОАО «РЖД», сообщая о действующих ограничениях пропускной способности и их длительности, стандартных параметрах грузовых операций и общем объеме согласованных перевозок и перемещений вагонов.

Напоминаем: ранее подобные контракты с ОАО «РЖД» заключили АО «ФГК», АО «Уголь-Транс», АО «Апатит» (Группа «Фосагро»), ООО «Модум-транс», ООО «Логопер», ООО «Уралхим-Транс» и ПАО «Уралкалий», ООО «НХТК», АО «ПГК», ООО «Балтика», АО «Европа – Калининград», ООО «Транспортные технологии», ООО «Атлант», ООО «Алькон», ООО «Технотранс» и ООО «Мосрегионтранс».

ОАО «РЖД» призывает владельцев подвижного состава и операторов присоединиться к процессу оптимизации вагонных парков. Образец стандартного договора о сотрудничестве размещен на веб-сайте компании в разделе «Грузовые перевозки».