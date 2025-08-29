В сентябре 2025 года пройдут изменения в графике движения 10 пригородных поездов, которые обеспечивают транспортное обслуживание западных областей Красноярского края.

В связи с проведением работ по обновлению железнодорожного пути в сентябре, изменения в расписании некоторых электропоездов западной пригородной зоны Красноярской железной дороги остаются в силе.
Весь месяц по вторникам и пятницам следующие электропоезда не будут выполнять рейсы:
2 утренних электрички из Дивногорска, следующие до Минино и Зеледеево, в сентябре в указанные дни недели будут ходить до станции Красноярск.
Поезд Красноярск-Северный – Кача (отправление со станции Красноярск-Северный – в 08:19) будет следовать по городскому маршруту Красноярск-Северный – Бугач – Красноярск.
По пятницам отменяется дневной электропоезд Снежница – Красноярск, маршрут утреннего пригородного поезда Базаиха – Снежница сокращается до станции Красноярск. Однако по вторникам и пятницам пассажиры западной пригородной зоны КрасЖД смогут воспользоваться дополнительно назначенным электропоездом Чернореченская – Красноярск. Отправление с начальной станции – в 11:40.
Изменения в расписании пригородных поездов обусловлены капитальным ремонтом пути на участке Транссиба Минино – Бугач.
Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров отнестись с пониманием к проводимым работам. Они необходимы для обеспечения безопасного движения поездов.
Получить подробную и актуальную информацию о расписании можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.