Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Рельсовый автобус сообщением Белгород - Воронеж-1 отправился в презентационный рейс

2022-05-04 10:04
Рельсовый автобус сообщением Белгород - Воронеж-1 отправился в презентационный рейс
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

1 мая в презентационный рейс по новому межобластному маршруту Белгород – Воронеж-1 отправился рельсовый автобус РА-2. На меропртятии присутствовали начальник Юго-Восточной железной дороги Павел Иванов и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Начальник ЮВЖД отметил, что запуск этого маршрута является одним из этапов комплексного проекта «Соединяя Черноземье». Его цель – развитие внутреннего туризма.

Регулярное сообщение между областными центрами начнется 7 мая: рельсовые автобусы будут перевозить пассажиров по субботам двумя составами. Из Воронежа поезд будет отправляться в 06:50 и прибывать в Белгород в 11:00, обратно из Белгорода – в 18:13 с прибытием на станцию Воронеж-1 в 22:23. Второй состав будет отправляться из Белгорода в 06:57 и прибывать на станцию назначения в 11:07, а в обратном направлении из Воронежа – в 17:02, прибывая на станцию Белгород в 21:12. Время в пути составляет 4 часа 10 минут. Остановки предусмотрены на станциях Прохоровка, Ржава, Губкин, Старый Оскол и Касторная Новая.

В дальнейшем планируется ряд мер по увеличению скорости движения и, как следствие, сокращение общего времени в пути из начальной в конечную точку маршрута, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru