Рельсовый автобус сообщением Белгород - Воронеж-1 отправился в презентационный рейс

10:04

1 мая в презентационный рейс по новому межобластному маршруту Белгород – Воронеж-1 отправился рельсовый автобус РА-2. На меропртятии присутствовали начальник Юго-Восточной железной дороги Павел Иванов и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Начальник ЮВЖД отметил, что запуск этого маршрута является одним из этапов комплексного проекта «Соединяя Черноземье». Его цель – развитие внутреннего туризма.

Регулярное сообщение между областными центрами начнется 7 мая: рельсовые автобусы будут перевозить пассажиров по субботам двумя составами. Из Воронежа поезд будет отправляться в 06:50 и прибывать в Белгород в 11:00, обратно из Белгорода – в 18:13 с прибытием на станцию Воронеж-1 в 22:23. Второй состав будет отправляться из Белгорода в 06:57 и прибывать на станцию назначения в 11:07, а в обратном направлении из Воронежа – в 17:02, прибывая на станцию Белгород в 21:12. Время в пути составляет 4 часа 10 минут. Остановки предусмотрены на станциях Прохоровка, Ржава, Губкин, Старый Оскол и Касторная Новая.

В дальнейшем планируется ряд мер по увеличению скорости движения и, как следствие, сокращение общего времени в пути из начальной в конечную точку маршрута, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.