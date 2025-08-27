В Техническом центре Забайкальской железнодорожной линии была проведена обширная профилактическая кампания под названием «Безопасная магистраль» для молодых атлетов.

09:34

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

27-го августа 2025 года работники Железной дороги Забайкалья и Читинского отделения МВД на транспорте организовали обширное мероприятие под названием «Безопасная магистраль» для учащихся спортивной школы Забайкальского края «Футбольный клуб – Чита». Дети часто пользуются услугами железнодорожного транспорта, чтобы добраться до мест проведения соревнований, поэтому для них важно знать правила поведения в зоне движения поездов.

Собрание прошло в рамках цикла мероприятий, завершающих профилактическую работу в период школьных каникул.

Посещение Инженерного центра магистрали для молодых футболистов началось с образовательной профориентационной экскурсии. Опытный экскурсовод провел гостей по экспозиционным площадкам, рассказав о профессии железнодорожника в исторической перспективе. Дети познакомились с современными элементами подвижного состава, макетами рабочих мест диспетчеров, дежурного железнодорожной станции. Особое внимание привлек тренажер-симулятор электровоза «Ермак»: каждый смог почувствовать себя машинистом и представить ситуацию, когда на пути по ходу движения поезда появляются посторонние.

В конференц-зале прошло занятие по личной безопасности. После просмотра тематического видеоролика инспектор по делам несовершеннолетних транспортной полиции рассказала об ответственности за совершение правонарушений на железной дороги, а специалист по охране труда провела беседу о случаях последствиях беспечного поведения на территории объектов железнодорожного транспорта. Все участники квиза показали хорошие знания и пообещали делиться ими со своими сверстниками и взрослыми.

В знак памяти о встрече футболисты получили тематические раскраски и сувениры, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.