Две известных электрички на Красноярской железной дороге, следующие по маршруту Красноярск – Дивногорск, продолжат курсировать каждый день в сентябре.

2025-09-01 16:51
В ответ на запросы пассажиров, в сентябре этого года будут сохранены дополнительные дни работы для двух популярных электропоездов до Дивногорска: они будут продолжать работать каждый день.

Таким образом, до 28 сентября утренний маршрут выходного дня Красноярск – Дивногорск будет работать ежедневно: отправление с Красноярской станции – в 09:09, прибытие в Дивногорск – в 10:16, отправление из Дивногорска – в 10:26, прибытие в Красноярск – в 11:29.

Вечерний электропоезд до Дивногорска будет продолжать работать не только по рабочим дням, но и по выходным до конца сентября. Отправление с Красноярской станции – в 19:15, прибытие в Дивногорск – в 20:22, отправление из Дивногорска – в 20:32, прибытие в Красноярск – в 21:35.

Стоит отметить, что в теплое время года эти рейсы пользуются спросом среди жителей и гостей Красноярска и Дивногорска, посещающих достопримечательности по пути, а также среди дачников.

Вы можете уточнить расписание движения электропоездов по бесплатному телефону службы поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» или используя мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

