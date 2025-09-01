Пригородный поезд стал осуществлять регулярные рейсы между Калининградом и Неманом.

16:44

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

1-го сентября 2025 года, впервые в послевоенной истории региона, из Немана в Калининград отправился пригородный поезд, перевезший около 300 пассажиров.

Расширение маршрута пригородного поезда Калининград – Советск до Немана стало возможным благодаря совместным усилиям с региональным правительством, целью которых было улучшение транспортной доступности для жителей восточной части области. Поезд проходит через Советск, Славск, Полесск и Гурьевск, делая все остановки.

Поезд из Немана в Калининград ходит каждый день, кроме воскресенья. Отправление со станции Неман-Новый в 05:58, прибытие на Южный вокзал Калининграда в 08:53.

Поезд из Калининграда в Неман отправляется ежедневно, за исключением субботы. Отправление с Южного вокзала в 18:21, прибытие на станцию Неман-Новый в 21:13.

С 7-го сентября со станции Неман-Новый начнет ходить воскресный "студенческий" поезд. Он будет отправляться из Немана в 17:32 и прибывать на Южный вокзал в 20:33.

Все рейсы осуществляются на трехвагонных рельсовых автобусах серии РА2. В каждом составе имеется 222 места для сидения, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.