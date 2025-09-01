Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Субурбаны будут делать остановку на станции Сокол в Ярославле.

2025-09-01 16:38
Субурбаны будут делать остановку на станции Сокол в Ярославле.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 8 сентября 2025 года на новой остановке Сокол, расположенной во Фрунзенском районе Ярославля, будет осуществляться посадка и высадка пассажиров утренних и вечерних пригородных поездов, следующих через город.

Поезда Телищево – Филино, движущиеся в сторону центра Ярославля, будут останавливаться на Соколе в 07:26-07:27, 08:34-08:35, 18:30-18:31, 19:04-19:05. В обратном направлении остановка предусмотрена для поездов Ярославль-Главный – Телищево в 06:41-06:42 и 17:46-17:47, Филино – Телищево в 07:51-07:52.

Для удобства пассажиров на остановочном пункте установлена пассажирская платформа.

Создание новой остановки в пределах Ярославля произошло в рамках совместного проекта Северной железной дороги и правительства Ярославской области по интеграции пригородных поездов в городскую среду и систему общественного транспорта. Это помогает уменьшить нагрузку на дорожную сеть в часы пик, обеспечивает доступность и разнообразие вариантов проезда, способствует созданию комфортного пространства для жителей и гостей областного центра.

Напоминаем: с 1 июля 2025 года к 39 пригородным поездам, проходящим через Ярославль, было добавлено еще 10 дополнительных электричек, связывающих Заволжский и Фрунзенский районы с центром города.

Единый городской тариф в размере 38 рублей действует на все поездки в пригородном железнодорожном сообщении в пределах Ярославля.

Вы можете приобрести билеты и узнать расписание поездов через мобильные приложения «РЖД Пассажирам» и «ПроТранспорт», телеграм-бот «Электрички РЖД», на кассах или в поезде во время посадки. Более подробная информация доступна на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», на сайте перевозчика АО «СППК», на информационных стендах на вокзалах и станциях, а также в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный 24/7 для всех регионов России). До 30 сентября 2025 года предусмотрен кэшбек в размере 15% при покупке билетов через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» с использованием СБП.

Хотим обратить внимание пассажиров, что при покупке билетов в поезде на станциях Филино, Приволжье, Ярославль-Главный, Ярославль с пассажиров всех категорий снимается дополнительная плата в размере 26 рублей за оформление проездных документов. Поэтому выгоднее приобретать билеты через приложения или в кассах, расположенных на этих станциях, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru