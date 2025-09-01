Субурбаны будут делать остановку на станции Сокол в Ярославле.

16:38

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 8 сентября 2025 года на новой остановке Сокол, расположенной во Фрунзенском районе Ярославля, будет осуществляться посадка и высадка пассажиров утренних и вечерних пригородных поездов, следующих через город.

Поезда Телищево – Филино, движущиеся в сторону центра Ярославля, будут останавливаться на Соколе в 07:26-07:27, 08:34-08:35, 18:30-18:31, 19:04-19:05. В обратном направлении остановка предусмотрена для поездов Ярославль-Главный – Телищево в 06:41-06:42 и 17:46-17:47, Филино – Телищево в 07:51-07:52.

Для удобства пассажиров на остановочном пункте установлена пассажирская платформа.

Создание новой остановки в пределах Ярославля произошло в рамках совместного проекта Северной железной дороги и правительства Ярославской области по интеграции пригородных поездов в городскую среду и систему общественного транспорта. Это помогает уменьшить нагрузку на дорожную сеть в часы пик, обеспечивает доступность и разнообразие вариантов проезда, способствует созданию комфортного пространства для жителей и гостей областного центра.

Напоминаем: с 1 июля 2025 года к 39 пригородным поездам, проходящим через Ярославль, было добавлено еще 10 дополнительных электричек, связывающих Заволжский и Фрунзенский районы с центром города.

Единый городской тариф в размере 38 рублей действует на все поездки в пригородном железнодорожном сообщении в пределах Ярославля.

Вы можете приобрести билеты и узнать расписание поездов через мобильные приложения «РЖД Пассажирам» и «ПроТранспорт», телеграм-бот «Электрички РЖД», на кассах или в поезде во время посадки. Более подробная информация доступна на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», на сайте перевозчика АО «СППК», на информационных стендах на вокзалах и станциях, а также в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный 24/7 для всех регионов России). До 30 сентября 2025 года предусмотрен кэшбек в размере 15% при покупке билетов через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» с использованием СБП.

Хотим обратить внимание пассажиров, что при покупке билетов в поезде на станциях Филино, Приволжье, Ярославль-Главный, Ярославль с пассажиров всех категорий снимается дополнительная плата в размере 26 рублей за оформление проездных документов. Поэтому выгоднее приобретать билеты через приложения или в кассах, расположенных на этих станциях, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.