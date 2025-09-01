Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На форуме в Татарстане Горьковская железнодорожная линия представила эффективные методы в области грузоперевозок.

2025-09-01 16:29
ГЖД приняла участие в одной из ведущих международных выставок России Kazan Oil, Gas&Chemistry, проходившей в Казани в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума.

На выставке были продемонстрированы возможности ГЖД в области грузоперевозок нефтегазохимической продукции и услуг терминально-складского комплекса.

По мнению руководителя Казанского центра фирменного транспортного обслуживания Елены Ашаевой, Татарстан является лидером в производстве нефтехимической продукции в России, и значительная часть перевозок этой продукции осуществляется по железной дороге.

«В Татарстане успешно функционирует сервис по ускоренной доставке химической продукции (полиэтилен) контейнерными поездами увеличенной длины по расписанию. Поезда регулярно отправляются со станции Восстание на Дальний Восток, а затем – морским транспортом: в Китай и Вьетнам. В августе этого года было отправлено уже 2 состава. Еще одним эффективным решением стал запуск нового маршрута Тихорецкая – Забайкальск с нефтяным коксом, который является новым видом груза для ГЖД. Для этого была разработана специальная логистическая схема с доставкой груза автотранспортом из Нижнекамска. Ускоренный контейнерный поезд также осуществляет экспорт груза в Китай», – заявила Елена Ашаева.

Также, в сентябре этого года планируется внедрение новой улучшенной технологии по удвоенному контейнерному поезду с химической продукцией длиной 114 условных вагонов до Казахстана и далее – в Китай, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

