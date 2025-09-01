Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новые эксперты Красноярской железной дороги начали свое обучение в свежеоткрытом учебно-производственном кластере под названием «Железнодорожник Енисейской Сибири».

2025-09-01 16:23
1-го сентября 2025 года в Красноярске начал свою работу учебно-производственный кластер «Железнодорожник Енисейской Сибири», созданный в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Красноярский институт железнодорожного транспорта стал основой кластера, в который также вошли Боготольский техникум транспорта и Красноярский многопрофильный техникум имени В. П. Астафьева. Индустриальным партнером и основным работодателем кластера стала Красноярская железная дорога.

382 выпускника школ из Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тывы стали первыми студентами кластера. Они будут обучаться на рабочие специальности, востребованные на железнодорожном транспорте, по программам «Профессионалитета».

«Мы стремимся к тому, чтобы подготовка специалистов была на высоком уровне и соответствовала современным требованиям. Открытие кластера «Железнодорожник Енисейской Сибири» на базе КрИЖТа – это новый шаг в развитии профессионального образования. Хочу выразить благодарность Федеральному агентству железнодорожного транспорта, Министерству образования Красноярского края и губернатору Михаилу Котюкову за поддержку и поздравить всех студентов-первокурсников. Добро пожаловать в нашу большую железнодорожную семью!» – заявил начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин.

Кластер занимается подготовкой монтеров пути, машинистов железнодорожных строительных машин, машинистов автомотрисы, электромонтеров, помощников машиниста тепловоза и электровоза, осмотрщиков-ремонтников вагонов. Для этого была создана новая образовательная инфраструктура, включающая 15 учебных классов с тренажерами и интерактивными макетами, лаборатории и мастерские. Для их оснащения было установлено 1300 единиц оборудования. Были разработаны экспериментальные практико-ориентированные образовательные программы, учитывающие потребности железной дороги.

Учащимся кластера предлагается возможность изучить несколько специальностей в рамках одного курса - после окончания обучения они получат сертификат о профессии рабочего с присвоением квалификации и разряда. Те, кто выбрал целевые направления, могут рассчитывать на оплачиваемую стажировку на предприятиях и гарантированное трудоустройство. При этом продолжительность обучения уменьшена, основное внимание уделяется практической подготовке, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

