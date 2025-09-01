Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Московском железнодорожном участке начинается месяц профилактики под названием «Дай дорогу поездам!»

2025-09-01 11:49
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В День знаний на Московской железной дороге начинается профилактическая кампания «Уступи дорогу поездам!», цель которой - воспитание у учащихся культуры безопасного поведения на территории железнодорожного транспорта, предотвращение травматизма и предупреждение занятий такими опасными видами деятельности, как зацепинг и руфинг.

Сотрудники железной дороги проведут активную информационно-просветительскую работу во всех регионах, где проходит дорога. Профилактические мероприятия будут организованы в образовательных учреждениях для школьников и дошкольников с использованием новейших технологий, включая викторины, интеллектуальные игры, квесты, конкурсы творчества и показ обучающих видео о безопасности на железной дороге.

Сотрудники железной дороги расскажут детям о рисках, связанных с передвижением на внешних частях подвижного состава, нахождении на инженерных сооружениях, использовании капюшонов, наушников, отвлечении на телефон, пересечении железнодорожных путей на транспортных средствах (мотоциклах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках и т. д.). Вместе с сотрудниками транспортной полиции будут проводиться рейды в местах, где пешеходы часто нарушают правила безопасного поведения на железной дороге.

Кампания продолжится до конца месяца, как сообщила служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги.

