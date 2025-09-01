Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 1 сентября произойдут изменения в графике движения пригородных поездов по Киевскому направлению и Большому кольцу Московской железной дороги.

2025-09-01 11:43
С 1 сентября 2025 года изменится график некоторых пригородных поездов на Киевском направлении, включая МЦД-4, а также на Большом кольце МЖД. Причина - замена стрелочных переводов на четырех станциях.

  • На Большом кольце МЖД:

Станция Бекасово-Сортировочное в поселении Киевское Троицкого округа Москвы будет закрыта для работ 1 сентября с 09:00 до 21:00. На станции Детково в городском округе Чехов технические работы запланированы на 5 сентября с 06:00 до 18:00 и 8 сентября – с 06:00 до 16:00.

В связи с этим, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, некоторые электрички будут следовать по сокращенным маршрутам, а некоторые поезда будут временно исключены из расписания;

  • на Киевском направлении:

На станции Внуково работы будут проводиться 6-7 сентября с 21:40 до 07:40, а в Лесном городке – 12-13 сентября с 21:45 до 07:45.

Во время проведения работ, некоторые участки главных путей будут закрыты, и движение будет перенаправлено по соседним путям. Это повлияет на расписание. У некоторых электричек изменится время отправления или прибытия, количество остановок, некоторые поезда будут следовать по сокращенным маршрутам, а некоторые поезда будут временно исключены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров понимающе отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

