В августе объем грузовых операций на сети ОАО «РЖД» достиг 92,2 млн тонн.

2025-09-01 11:18
Согласно последним данным, в августе 2025 года на сетях ОАО «Российские железные дороги» было погружено 92,2 млн тонн груза, что на 5,4% меньше, чем в тот же период предыдущего года.

Грузооборот в августе 2025 года уменьшился на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 202,4 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за тот же период сократился на 4% и составил 251,5 млрд тонно-км.

За период с января по август 2025 года было погружено 738,8 млн тонн груза, что на 7,1% меньше, чем за тот же период предыдущего года, согласно оперативной информации.

Было погружено следующее количество грузов:

  • каменный уголь – 213,8 млн тонн (-3,6% по сравнению с январем – августом 2024 года);
  • кокс – 6,7 млн тонн (-16,1%);
  • нефть и нефтепродукты – 132,1 млн тонн (-4,9%);
  • железная и марганцевая руда – 71,5 млн тонн (-1,5%);
  • черные металлы – 34,7 млн тонн (-17,3%);
  • лом черных металлов – 5 млн тонн (-35,6%);
  • химические и минеральные удобрения – 46,9 млн тонн (+4%);
  • цемент – 14 млн тонн (-13,6%);
  • лесные грузы – 17,1 млн тонн (-4,6%);
  • зерно – 14 млн тонн (-30,7%);
  • строительные грузы – 66 млн тонн (-15%);
  • руда цветных металлов и серное сырье – 11,6 млн тонн (+4,9%);
  • химикаты и сода – 13,5 млн тонн (-3,7%);
  • промышленное сырье и формовочные материалы – 18,1 млн тонн (-18%);
  • прочие грузы, включая грузы в контейнерах – 73,5 млн тонн (-7,8%).

С начала 2025 года грузооборот уменьшился на 2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составил 1651,2 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за тот же период сократился на 1,6% и составил 2047,4 млрд тонно-км.

