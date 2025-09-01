В августе объем грузовых операций на сети ОАО «РЖД» достиг 92,2 млн тонн.

Согласно последним данным, в августе 2025 года на сетях ОАО «Российские железные дороги» было погружено 92,2 млн тонн груза, что на 5,4% меньше, чем в тот же период предыдущего года.
Грузооборот в августе 2025 года уменьшился на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 202,4 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за тот же период сократился на 4% и составил 251,5 млрд тонно-км.
За период с января по август 2025 года было погружено 738,8 млн тонн груза, что на 7,1% меньше, чем за тот же период предыдущего года, согласно оперативной информации.
Было погружено следующее количество грузов:
С начала 2025 года грузооборот уменьшился на 2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составил 1651,2 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за тот же период сократился на 1,6% и составил 2047,4 млрд тонно-км.