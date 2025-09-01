Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Восточно-Сибирской железнодорожной линии начался месяц акций, направленных на предотвращение детских травм.

2025-09-01 10:20
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 1-го по 30-е сентября 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге пройдет детская акция «Уступи дорогу поездам!». Целью мероприятия является предотвращение дорожно-транспортных происшествий, в которых могут пострадать несовершеннолетние в районе движения поездов.

Как обычно, данная профилактическая акция проводится в первый месяц учебного года, чтобы напомнить учащимся о правилах безопасного поведения вблизи железнодорожных путей.

В рамках месячника на железнодорожной магистрали будут проведены совместные с транспортной полицией рейды для выявления нарушений правил безопасности при переходе через железнодорожные пути. В школах, расположенных рядом с железной дорогой, а также в тех, где ученики ранее получали травмы от подвижного состава, будут организованы уроки безопасности, просмотры тематических фильмов, креативные конкурсы и викторины по знанию правил транспортной безопасности.

Стоит отметить, что благодаря такой профилактической работе за 8 месяцев 2025 года удалось снизить количество несчастных случаев с участием детей на 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Общее число пострадавших пешеходов в период с января по август 2025 года уменьшилось на 45% по сравнению с данными за январь – август 2024 года, сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

