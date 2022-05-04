Туристический поезд «Сочи» возобновляет курсирование по Черноморскому побережью

09:59

С 30 апреля на Северо-Кавказской железной дороге возобновляет курсирование туристический поезд № 927/928 «Сочи» сообщением Туапсе – Сочи – Гагры. Он будет отправляться 6 раз в неделю.

В пути пассажиры могут насладиться видами уникальных природных ландшафтов и горных вершин. Поезд делает остановки на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский Курорт, Веселое и Цандрыпш.

В этом сезоне поезд также будет останавливаться на станции Имеретинский Курорт, что позволит гостям курорта совершать комфортные поездки в Абхазию и проходить пограничный контроль, не выходя из поезда.

Отличительная особенность поезда заключается в том, что интерьеры вагонов оформлены в стилистике 70-80-х годов прошлого века. В составе поезда – плацкартные и купейные вагоны, а также вагоны СВ и с местами для сидения. Подвижной состав оборудован кондиционерами, биотуалетами, розетками и USB-портами для подзарядки гаджетов.

Легкая и уютная атмосфера вагона-ресторана перенесет посетителей во время эпохи СССР. В путешествии можно попробовать специальные блюда русской и абхазской кухни, которые шеф-повара ресторанов готовят по оригинальным рецептам. У пассажиров есть уникальная возможность приобрести съедобные «ретросувениры» в виде набора продуктов в плетеной авоське, стилизованных под продукцию времен СССР.

У проводников поезда можно приобрести сувениры с советской символикой, а также оформить экскурсионные туры, которые позволят познакомиться с основными достопримечательностями Республики Абхазия.

Сохранить впечатления от поездки пассажиры могут сделав снимки на память в фотокупе, стилизованном под советскую гостиную. Чтобы получить яркие и оригинальные фотографии, можно использовать реквизит: головные уборы, аудиотехнику советского периода, чайный ретросервиз, пионерский горн и другие предметы. Сделать снимки можно при помощи специального автомата, расположенного в купе. Он предложит выбрать кадры, распечатать их, а также отправить избранные фотографии по электронной почте.

В некоторых вагонах туристического поезда установлены интерактивные устройства, с помощью которых пассажиры могут самостоятельно заказывать экскурсии, выбирать сувениры и чайную продукцию, а также оплачивать посещение фотокупе, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.