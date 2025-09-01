Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Руководство Дальневосточной железной дороги выразило поздравления преподавательскому составу и студентам ДВГУПС в связи с началом нового академического года.

2025-09-01 09:52
Евгений Вейде, начальник Дальневосточной магистрали, присутствовал на торжественной линейке в Дальневосточном университете путей сообщения, которая была посвящена Дню знаний.

«Ваш выбор был верным. Перед вами ожидает увлекательная и насыщенная студенческая жизнь. Верьте в себя, прилагайте усилия в учебе, активно участвуйте не только в образовательном процессе, но и в научной, культурной, спортивной и волонтерской деятельности, продолжение которой вас ожидает на нашей магистрали», - обратился к первокурсникам Евгений Вейде.

Во время мероприятия руководитель ДВЖД вручил благодарности и свидетельства о присуждении именных стипендий лучшим студентам и аспирантам университета, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

