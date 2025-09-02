Транспортировка пассажиров дальнего следования на железнодорожных маршрутах Калининграда в период с января по август 2025 года увеличилась на 13%

16:49

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по август 2025 года на Калининградской железнодорожной магистрали было отправлено более 171 тыс. пассажиров дальнего следования, что на 13% больше, чем в тот же период предыдущего года.

За восемь месяцев с железнодорожных станций и вокзалов Калининградской магистрали было отправлено более 6 млн 411 тыс. человек, что на 1,9% больше, чем в 2024 году. Из них в пригородном сообщении - 6 млн 240 тыс. пассажиров (увеличение на 1,6%).

В августе с вокзалов и станций Калининградской магистрали было отправлено 1 млн 319 тыс. пассажиров (-2,8%), из них в пригородном сообщении - более 1 млн 284,5 тыс. (-3,2%), в дальнем следовании - 34,8 тыс. (+14,5%).

Пассажиропоток с января по август составил 227,7 млн пасс.-км (+4,1%), включая пригородное сообщение - 179,5 млн пасс.-км (+1%), дальнее следование - 48,3 млн пасс.-км (+17,6%).

В августе пассажиропоток составил 47,7 млн пасс.-км (-0,2%), включая пригородное сообщение - 38,2 млн пасс.-км (-3,3%), дальнее следование - 9,5 млн пасс.-км (+14,4%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.