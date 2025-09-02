В августе 2025 года с платформ Северной железнодорожной сети было отправлено 1,6 млн пассажиров.

В августе 2025 года с железнодорожных вокзалов и станций было отправлено 1,6 млн пассажиров, что на 0,1% больше, чем в том же месяце 2024 года. Из них 787,2 тыс. пассажиров отправились в дальние поездки (-1,4%), а 806,9 тыс. пассажиров - в пригородные поездки (+1,7%).

Общий пассажирооборот в августе 2025 года составил 660,1 млн пасс.-км, что на 1,5% меньше, чем в августе 2024 года. В дальнем следовании было перевезено 627,7 млн пасс.-км (-1,7%), а в пригородном - около 32,4 млн пасс.-км (+2,3%).

За период с января по август 2025 года было отправлено около 9,9 млн пассажиров, что на 0,2% больше, чем за тот же период предыдущего года. Из них около 5 млн пассажиров отправились в дальние поездки (+0,3%), а 4,9 млн пассажиров - в пригородные (+0,2%).

Общий пассажирооборот за январь-август 2025 года составил более 3,8 млрд пасс.-км, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. В дальнем следовании было перевезено 3,6 млрд пасс.-км (-0,7%), а в пригородном - 207,1 млн пасс.-км (+0,9%), - сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.