В августе 2025 года на железнодорожной сети Юго-Востока было транспортировано 1,3 миллиона пассажиров.

15:08

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно свежим данным, в августе 2025 года на территории ЮВЖД было перевезено 1,3 млн пассажиров, что на 2,5% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Из них 692,5 тыс. пассажиров были перевезены в пригородном сообщении (+2% к августу 2024 года), а 579,5 тыс. пассажиров в дальнем следовании (+3%).

За период с января по август было отправлено 8,6 млн пассажиров со станций ЮВЖД, включая 5,1 млн в пригородном сообщении и 3,5 млн в дальнем следовании.

Пассажирооборот за восемь месяцев текущего года достиг 8,2 млрд пасс.-км. В пригородном сообщении было перевезено 197,8 млн пасс.-км, а в дальнем следовании – 8 млрд пасс.-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.