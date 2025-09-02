Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 20 тысяч человек посетили семейное мероприятие "День открытых дорог", которое проходило в рамках выставки "PRO//Движение. Экспо".

2025-09-02 13:36
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В конце лета 2025 года, 30 и 31 августа, в Музее железнодорожного транспорта России состоялся «День открытых дорог», который был частью Международного железнодорожного салона 1520 «PRO//Движение. Экспо».

Посетителям с детьми была предложена разнообразная программа, включающая в себя квесты по экспозиции музея с призами, тематические мастер-классы и экскурсии. Для взрослых была организована серия из 4 лекций от председателя Общества любителей железнодорожного транспорта Алексея Вульфова на тему истории развития железнодорожного транспорта в России, а также была представлена современная выставка. В рамках салона были показаны последние достижения в области железнодорожного транспорта, инновационные технологии и новейшие модели подвижного состава.

Наиболее запоминающимся моментом для гостей всех возрастов стало демонстрация паровозов на Балтийском вокзале – динамическая и статическая экспозиции, посвященные 80-летию Победы. Посетители могли увидеть различные ретропаровозы: от редкого танк-паровоза серии «Ь» («мягкий знак») до последних в нашей стране серий паровозов П36 и ЛВ. Впервые в рамках салона «PRO//Движение. Экспо» были представлены паровозы серии ТЭ и Ем 1945 года.

В «День открытых дорог» 30-31 августа салон посетили более 20 тыс. человек.

Международный железнодорожный салон 1520 «PRO//Движение. Экспо» – это основное мероприятие, посвященное передовым технологиям в области железнодорожного транспорта на пространстве «широкой» колеи, с более чем полувековой историей. В 2025 году это мероприятие прошло в Санкт-Петербурге на территории Музея железнодорожного транспорта России во второй раз.

