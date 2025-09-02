В августе 2025 года со станций и вокзалов Свердловской железнодорожной сети было отправлено 3,5 миллиона пассажиров.

13:03

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативной информации, в августе 2025 года со станций и вокзалов Свердловской железной дороги было отправлено 3,5 млн пассажиров. Это на 3% больше, чем в тот же период предыдущего года. Из них 2,6 млн пассажиров отправились в пригородное сообщение (+3,9%), а 0,9 млн - в дальнее следование (+0,3%). Пассажирооборот в августе 2025 года достиг 962 млн пасс.-км, что на 1,7% больше, чем в августе 2024 года.

За период с января по август 2025 года со станций и вокзалов Свердловской железной дороги было отправлено 23,1 млн пассажиров. Это на 2,3% больше, чем за тот же период в 2024 году. Из них 17,2 млн пассажиров отправились в пригородное сообщение (+2,6%), а 5,9 млн - в дальнее следование (+1,4%). С начала 2025 года пассажирооборот на Свердловской железной дороге увеличился на 2% и составил 6,2 млрд пасс.-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.