В Нижнем Новгороде, на территории железнодорожного техникума, начал работу свежий учебный кластер.

2025-09-02 12:39
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

1 сентября 2025 года состоялось торжественное открытие Нижегородского учебно-производственного центра железнодорожного транспорта, расположенного на базе Нижегородского института путей сообщения, являющегося филиалом Приволжского государственного университета путей сообщения. Это событие было приурочено к Дню знаний и прошло в рамках федеральной программы «Профессионалитет».

Сергей Дорофеевский, начальник Горьковской железной дороги, лично поздравил студентов и преподавателей с открытием нового образовательного центра.

«Открытие центра – это значимый шаг в подготовке специалистов нового поколения для железнодорожной отрасли. Мы осознаем, что для решения современных задач, внедрения инновационных технологий и обеспечения надежной работы нашей отрасли необходима квалифицированная кадровая база. Создание этого центра – это инвестиции в будущее», – подчеркнул Сергей Дорофеевский.

Благодаря этому проекту студенты смогут обучаться в классах, оснащенных современной техникой. Обучение будет проводиться по таким специальностям, как «организация перевозок и управление на транспорте», «техническая эксплуатация подвижного состава», «строительство железных дорог», «путь и путевое хозяйство», «автоматика и телемеханика», «экономика и бухгалтерский учет на железнодорожном транспорте», «электроснабжение».

С поддержкой Горьковской магистрали образовательный центр оснащен всем необходимым оборудованием. Студенты могут пользоваться реальным железнодорожным оборудованием, включая тренажерные комплексы «Ласточка» и «Ермак», а также обновленным комплексом полноразмерного железнодорожного макета, который был полностью отремонтирован, включая замену шпал, брусьев, опор, знаков, освещения и скреплений.

Сергей Дорофеевский вручил именные и корпоративные стипендии студентам, которые показали выдающиеся результаты в учебе.

Отметим, что Горьковская железная дорога последовательно осуществляет набор действий, целью которых является развитие методов повышения квалификации и подготовки потенциальных сотрудников. Это включает регулярные встречи руководства с учащимися соответствующих образовательных учреждений, а также проведение совместных стратегических сессий между работниками железной дороги и профессиональным сообществом, информировала служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

